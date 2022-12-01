Синоптики сообщили о морозной и пасмурной погоде в Москве 1 декабря

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В четверг, 1 декабря, в столичном регионе ожидается морозная и пасмурная погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 6–13 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 7–14 градусов мороза.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 2–5 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 768 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что в Московском регионе ожидается усиление мороза. По его словам, морозы до 11 градусов днем ожидаются в столичном регионе с понедельника, 5 декабря. Также прогнозируется рост атмосферного давления.

Недавно Вильфанд сообщил, что в конце текущей недели в столичный регион придут морозы до минус 20 градусов. По его словам, это ознаменует собой приход в столицу по-настоящему сильных зимних морозов. При этом дневная температура в Москве все равно будет держаться на уровне не ниже минус восьми градусов.