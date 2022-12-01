«Меня слишком много»: Ирина Старшенбаум рассказала о причинах разрыва с Петровым

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Актриса Ирина Старшенбаум рассказала о причинах расставания с коллегой по цеху Александром Петровым после трех лет отношений.

— Могут ли два актера создать прочный союз? В моем случае — нет. Это зависит от степени подвижности психики, наверное. Бывает люди соединяются и им все равно, кто чем занимается. А меня слишком много. Мне нужен человек, который будет более стабильный, приземленный, — разоткровенничалась знаменитость в YouTube-подкасте «Сережа и микрофон».

При этом она добавила, что они с Петровым остались в прекрасных отношениях и продолжают дружить. Ирина назвала бывшего возлюбленного лучшим партнером по работе из всех, с кем ей приходилось иметь дело. Она уточнила, что актеры совместно работали в четырех проектах.

Недавно на киноэкраны вышел фильм режиссера Ивана Петухова «Сестры» — российский мистико-психологический триллер о домашнем насилии, одну из главных ролей в котором сыграла Ирина Старшенбаум. О своей работе в этой картине актриса рассказала в интервью «Вечерней Москве».