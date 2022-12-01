Производитель окон увеличил выработку на 48 процентов благодаря нацпроекту Москвы

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Компания ООО «Окна Столицы» увеличила производительность своего труда на 48 процентов в рамках реализации первых шести месяцев национального проекта «Производительность труда». Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента экономической политики и развития города Москвы.

— В качестве пилотного потока компания выбрала линию сборки окон ПВХ. Благодаря инструментам бережливого производства предприятию удалось сократить время изготовления продукции более чем на 41 процент и увеличить выработку на 48 процентов. Выработка на человека в смену выросла на 92 процента, — говорится в сообщении.

Кроме того, 160 сотрудников компании завершили обучение по распространению полученных знаний на другие процессы. В рамках работы была введена система KPI, которая отражает эффективность каждого подразделения.

В дальнейшем предприятие планирует приступить к оптимизации офисных процессов. В частности, речь идет о развитии блока продаж. Это позволит столичной компании увеличить долю присутствия на рынке.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столичные компании с января по октябрь этого года увеличили объем промышленного производства на 8,9 процента. По его словам, показатель растет благодаря антикризисной помощи со стороны городских властей.