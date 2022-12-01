Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Производитель окон увеличил выработку на 48 процентов благодаря нацпроекту Москвы

Александр Афонин
Город
Производитель окон увеличил выработку на 48 процентов благодаря нацпроекту Москвы
Фото: unsplash

Компания ООО «Окна Столицы» увеличила производительность своего труда на 48 процентов в рамках реализации первых шести месяцев национального проекта «Производительность труда». Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента экономической политики и развития города Москвы.

— В качестве пилотного потока компания выбрала линию сборки окон ПВХ. Благодаря инструментам бережливого производства предприятию удалось сократить время изготовления продукции более чем на 41 процент и увеличить выработку на 48 процентов. Выработка на человека в смену выросла на 92 процента, — говорится в сообщении.

Кроме того, 160 сотрудников компании завершили обучение по распространению полученных знаний на другие процессы. В рамках работы была введена система KPI, которая отражает эффективность каждого подразделения.

В дальнейшем предприятие планирует приступить к оптимизации офисных процессов. В частности, речь идет о развитии блока продаж. Это позволит столичной компании увеличить долю присутствия на рынке.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столичные компании с января по октябрь этого года увеличили объем промышленного производства на 8,9 процента. По его словам, показатель растет благодаря антикризисной помощи со стороны городских властей.

Производство Окна Нацпроекты Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Гордеева
Елена Гордеева

Клубы объединили пенсионеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Арсенал демократии» выметается до сусеков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Конверт купюр внимания не стоит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Все мнения
О проекте