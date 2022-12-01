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Госдума рассмотрит запрет суррогатного материнства для иностранцев

Анастасия Колоскова
Общество
Госдума рассмотрит запрет суррогатного материнства для иностранцев
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Государственная дума может рассмотреть вопрос с введением запрета для иностранных граждан использовать в России услуги суррогатного материнства. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— На следующей неделе планируем рассмотреть вопрос о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей, — отметил он.

По мнению Володина, эта инициатива направлена на защиту малышей и сможет предотвратить их продажу за границу.

В своем Telegram-канале парламентарий опубликовал опрос, передоложив подписчикам высказать мнение, поддерживают ли они введение запрета.

До этого Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре. Среди них законы о детях под опекой, иноагентах и ведении госорганами страниц в соцсетях.

В России технология использования суррогатного материнства прописана в законодательстве, причем процедура разрешена на коммерческой основе. При этом существует ряд условий для суррогатной мамы и людей, которые в будущем станут воспитывать ребенка. Об этом «Вечерней Москве» рассказал адвокат по семейным делам Илья Титов.

Госдума Суррогатное материнство Законы
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