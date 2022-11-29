Володин: С декабря вступает в силу закон о едином реестре иностранных агентов

Фото: Пресс-служба Госдумы

В декабре 2022 года в России вступят в силу ряд законов, в том числе о детях под опекой, иноагентах и ведении госорганами страниц в соцсетях. Об этом во вторник, 29 ноября, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Теперь реестр иноагентов будет единым. Определяется порядок исключения и включения в него, — отметил он.

Парламентарий уточнил, что иноагентам запретят осуществлять преподавательскую и просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и производить информационную продукцию для детей и подростков.

Также с начала зимы вступит закон, в котором говорится, что дети под опекой смогут ходить в одно и то же учебное заведение — школу или детский сад. Володин напомнил, что до этого такое правило распространялось только для родных братьев и сестер. Помимо этого, в Telegram-канале Государственной Думы уточнили, что с 1 декабря все госорганы будут обязаны вести страницы в отечественных соцсетях.

В воскресенье, 27 ноября, Володин анонсировал запрет на суррогатное материнство для иностранцев. В большинстве своем такие дети попадают в однополые браки или становятся жертвами преступлений, в частности продажи на органы, пояснил парламентарий.

В пятницу, 25 ноября, депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли закон о штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии. Ответственность за пропаганду ЛГБТ распространяется не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых.