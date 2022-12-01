Росреестр по Москве провел круглый стол по вопросам защиты прав детей при покупке квартиры

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В столичном управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) состоялся круглый стол, посвященный теме «Права несовершеннолетних граждан в сфере недвижимости». Об этом в четверг, 1 декабря, сообщила пресс-служба московского управления Росреестра.

— Недвижимость, собственником которой является ребенок, является исключительно его имуществом. Родители, усыновители и опекуны не могут по своей воле продать, обменять, подарить, сдать в аренду, разделить или выделить доли из имущества ребенка без предварительного разрешения органов опеки и попечительства, — рассказала начальник правового отдела Оксана Сухова.

По ее словам, при обращении за государственной регистрацией прав и сделок с объектами недвижимого имущества заявление за несовершеннолетних в возрасте до 14 лет подают их законные представители. Детям старше 14 лет, по словам Суховой, разрешено самостоятельно подписать договор и подавать заявление о государственной регистрации прав и документы на регистрацию. Единственное, что потребуется от ребенка, — письменное согласие своих законных представителей.

Во вторник, 29 ноября, министр столичного правительства, глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что москвичи зарегистрировали в Росреестре более 22 тысяч ранее возникших прав собственности с момента принятия в июне 2021 года федерального закона № 518-ФЗ. Напомним, что закон наделяет органы местного самоуправления полномочиями по выявлению правообладателей недвижимого имущества, права на которое возникли до 31 января 1998 года.