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Росреестр по Москве провел круглый стол по вопросам защиты прав детей при покупке квартиры

Араз Салехов
Город
Росреестр по Москве провел круглый стол по вопросам защиты прав детей при покупке квартиры
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В столичном управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) состоялся круглый стол, посвященный теме «Права несовершеннолетних граждан в сфере недвижимости». Об этом в четверг, 1 декабря, сообщила пресс-служба московского управления Росреестра.

— Недвижимость, собственником которой является ребенок, является исключительно его имуществом. Родители, усыновители и опекуны не могут по своей воле продать, обменять, подарить, сдать в аренду, разделить или выделить доли из имущества ребенка без предварительного разрешения органов опеки и попечительства, — рассказала начальник правового отдела Оксана Сухова.

По ее словам, при обращении за государственной регистрацией прав и сделок с объектами недвижимого имущества заявление за несовершеннолетних в возрасте до 14 лет подают их законные представители. Детям старше 14 лет, по словам Суховой, разрешено самостоятельно подписать договор и подавать заявление о государственной регистрации прав и документы на регистрацию. Единственное, что потребуется от ребенка, — письменное согласие своих законных представителей.

Во вторник, 29 ноября, министр столичного правительства, глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что москвичи зарегистрировали в Росреестре более 22 тысяч ранее возникших прав собственности с момента принятия в июне 2021 года федерального закона № 518-ФЗ. Напомним, что закон наделяет органы местного самоуправления полномочиями по выявлению правообладателей недвижимого имущества, права на которое возникли до 31 января 1998 года.

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