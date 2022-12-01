МИД: Россия потеряла интерес к утратившей объективность Мюнхенской конференции

Фото: МИД РФ

Российская делегация не планировала принимать участие в предстоящей Мюнхенской конференции — 2023, поскольку у России пропал интерес к утратившему объективность форуму. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в МИД России.

— Вновь вынуждены с сожалением констатировать, что в последние годы Мюнхенская конференция превратилась в сугубо трансатлантический форум, утратила инклюзивность, объективность и равноудаленность к выступающим с ее трибуны докладчикам. Интерес в Москве к этому мероприятию пропал, — цитирует сообщение РИА Новости.

В понедельник, 21 ноября, председатель MSC Кристоф Хойсген заявил, что российские политики не будут приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности (MSC) впервые с 1999 года. По его словам, представители руководства приглашенных стран желают обсудить «будущее России с лидерами российской оппозиции и изгнанниками».

Накануне директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков сообщил, что диалог с Соединенными Штатами по стратегической стабильности будет возможен лишь при наличии адекватного партнера с американской стороны. Дипломат уточнил, что американцы также должны выразить готовность не пересекать «красные линии» Москвы в области безопасности.