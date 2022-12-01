Всероссийская Ассоциация патриотического туризма расскажет о новогодних маршрутах в стране

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Всероссийская Ассоциация патриотического туризма, созданная при Музее Победы, 1 декабря проведет вебинар, где пользователи узнают о новогодних маршрутаз в разных регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе музея в четверг, 1 декабря.

— 1 декабря Всероссийская Ассоциация патриотического туризма, созданная при Музее Победы, проведет вебинар, посвященный оригинальным новогодним маршрутам, турам, экскурсиям в разных регионах России для детей и семей, — говорится в сообщении.

В рамках мероприятия сотрудники Музея Победы расскажут об обновлении программы «Навигатор Победы». Кроме того, участники вебинара смогут послушать праздничные предложения туроператоров, какие маршруты готовятся и так далее. Присоединиться к онлайн-конференции могут все желающие сотрудники туристической отрасли. Начало в 14:00.

Также 1 декабря в Музее Победы состоится концерт «Каждый из вас герой», приуроченный ко Дню героев Отечества. Перед гостями выступят солист Большого театра Александр Полковников, участник проекта «Голос. Дети» Илья Грошев, а также лауреаты всероссийских конкурсов.