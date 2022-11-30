Патриотический концерт «Каждый из вас герой» состоится 1 декабря в Музее Победы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 1 декабря состоится концерт «Каждый из вас герой», приуроченный ко Дню героев Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в среду, 30 ноября.

В рамках мероприятия перед гостями выступят солист Большого театра Александр Полковников, участник проекта «Голос. Дети» Илья Грошев, а также лауреаты всероссийских конкурсов Гоар Агаджанян, Александра Кутузова и другие. Кроме того, в программу включена презентация песни «Каждый из вас герой» певицы Саманты.

Концерт состоится в Зале Полководцев, начало запланировано на 18:00. Гости музея смогут посетить музыкальную программу бесплатно.

Накануне сообщалось, что 3 декабря в Музее Победы пройдет премьера музыкально-исторической былины «Александр Невский» композиторов Валерия Халилова и Геннадия Лукина. Она была создана в 2021 году по рукописям погибшего генерал-лейтенанта, начальника военно-оркестровой службы Министерства обороны России Валерия Халилова.

26 ноября в Музее Победы состоялась торжественное награждение победителей «Диктанта Победы». Лидерами стало множество школьников, их наградили дипломами и денежными сертификатами.