Экс-глава ЦРУ заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами

Фото: Минобороны РФ

США и Европа планируют завершить украинский конфликт переговорами Москвы и Киева. Об этом сообщил бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус в четверг, 1 декабря.

— Боевые действия на Украине закончатся путем переговоров. Однако ни Владимир Путин, ни Владимир Зеленский не готовы начать переговоры в данный момент. Когда время придет, лидеры США, ЕС, Великобритании и других стран будут работать с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения, — отметил он.

При этом, по словам Петреуса, Запад продолжит поддерживать Украину, оказывая военную и финансовую помощь, а также давление на экономику России, передает РИА Новости.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский выдвинул условия для продолжения переговоров с Россией. Он призвал возместить убытки, причиненные при проведении спецоперации. Кроме того, украинское руководство требует предоставить гарантии, что ситуация не повторится.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной у Киева должна быть политическая воля и готовность обсуждать озвученные Москвой требования.