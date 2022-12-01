Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Экс-глава ЦРУ заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами

Лейла Алиева
В мире
Экс-глава ЦРУ заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами
Фото: Минобороны РФ

США и Европа планируют завершить украинский конфликт переговорами Москвы и Киева. Об этом сообщил бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус в четверг, 1 декабря.

— Боевые действия на Украине закончатся путем переговоров. Однако ни Владимир Путин, ни Владимир Зеленский не готовы начать переговоры в данный момент. Когда время придет, лидеры США, ЕС, Великобритании и других стран будут работать с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения, — отметил он.

При этом, по словам Петреуса, Запад продолжит поддерживать Украину, оказывая военную и финансовую помощь, а также давление на экономику России, передает РИА Новости.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский выдвинул условия для продолжения переговоров с Россией. Он призвал возместить убытки, причиненные при проведении спецоперации. Кроме того, украинское руководство требует предоставить гарантии, что ситуация не повторится.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной у Киева должна быть политическая воля и готовность обсуждать озвученные Москвой требования.

Украина Россия Переговоры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Гордеева
Елена Гордеева

Клубы объединили пенсионеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Арсенал демократии» выметается до сусеков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Конверт купюр внимания не стоит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Все мнения
О проекте