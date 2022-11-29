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Песков назвал условия для переговоров России и Украины

Георгий Соланович

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В мире
Песков назвал условия для переговоров России и Украины
Фото: Администрация президента РФ

Для возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной у Киева должна быть политическая воля и готовность обсуждать озвученные Москвой требования, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 29 ноября.

— Это должна быть политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны, — ответил Песков на вопрос об условиях продолжения российско-украинских переговоров. Его слова передает РИА Новости.

В настоящее время диалог между Москвой и Киевом невозможен, считает официальный представитель Кремля. По его словам, Украина «абсолютно отрицает» любые попытки возобновления диалога.

Тем не менее 8 ноября президент Украины Владимир Зеленский выдвинул условия для продолжения переговоров с Россией. Он призвал возместить убытки, причиненные при проведении спецоперации. Кроме того, украинское руководство требует предоставить гарантии, что ситуация не повторится.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что подобные заявления являются лишь попыткой умерить пыл украинского президента, который в последнее время перестал слушать своих заокеанских покровителей.

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