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Юных москвичей приглашают поучаствовать в играх «Московской школьной киберспортивной лиги»

Александр Афонин
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Юных москвичей приглашают поучаствовать в играх «Московской школьной киберспортивной лиги»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столице стартовали финальные игры пилотного сезона «Московской школьной киберспортивной лиги» (МШКЛ) и регистрация на первый основной сезон проекта. Об этом сообщили в пресс-службе Московского центра «Патриот. Спорт» в четверг, 1 декабря.

— На старте проекта, в его пилоте приняли участие команды из 70 школ и колледжей Москвы. Сейчас мы приглашаем к участию и другие образовательные организации, в которых уделяется внимание развитию и поддержке киберспорта, — сказал директор Московского центра «Патриот. Спорт» Марат Кучушев.

Всего в пилотном проекте приняли участие 324 команды из 70 образовательных организаций столицы. В финале, который состоится 23 декабря, встретятся более 100 коллективов.

Для участия в первом сезоне МШКЛ необходимо определиться с дисциплиной и составить команду. По окончании подготовки коллективу следует отправить заявку на сайте Московского центра «Патриот. Спорт». Заявочная кампания продлится до 20 января следующего года.

До этого сообщалось, что в столице 3 декабря состоится общегородская контрольная работа в формате ЕГЭ по математике профильного уровня. Свои результаты участники смогут узнать не позднее 16 декабря.

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