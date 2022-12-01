Пассажирка метро напала с ножом на москвичку за громкий разговор по телефону

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, Калининско-Солнцевская линия, метро Минская Карта всех событий

Москвичка напала на женщину в вагоне метро, ударила ее ножом по лицу и скрылась. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в четверг, 1 декабря.

По его словам, конфликт в вагоне поезда, который следовал от станции «Говорово» до «Минской» московского метро, произошел из-за того, что 36-летняя женщина якобы слишком громко разговаривала по телефону. Во время ссоры злоумышленница достала нож и начала угрожать пострадавшей, обещая ее убить. Затем она ударила потерпевшую в лицо холодным оружием, после чего вышла из вагона и скрылась.

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Раненая москвичка проехала еще одну станцию. Выйдя из вагона на «Парке Победы», женщина обратилась к полицейским. Стражи правопорядка вызвали скорую. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Подозреваемую в совершении преступления задержали по горячим следам на станции метро «Октябрьское Поле». Ею оказалась 50-летняя жительница Москвы. У нее обнаружили и изъяли туристический нож, которым она ранила пострадавшую.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Фигурантка подписала обязательство о явке. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

Другое нападение в метро произошло в переходе на станцию «Шоссе Энтузиастов». Молодой человек без какой-либо причины ударил ранее не знакомого ему подростка и сбежал.