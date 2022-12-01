Трехлетний ребенок заживо сгорел на парковке в Волгограде

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Волгограде трехлетний ребенок погиб в результате взрыва в автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области в четверг, 1 декабря.

По предварительным данным, трагедия произошла на парковке около дома № 70 по улице Комарова. 52-летний отец посадил сына в специальное кресло на заднем ряду сидений и направился к водительскому месту, когда произошел взрыв. Мужчину отбросило.

Автомобиль Skoda загорелся мгновенно, после чего огонь перекинулся на соседние три машины.

Ребенка спасти не удалось, отца госпитализировали с различными травмами. Предположительно, взорваться могли газовые баллоны, установленные в автомобиле.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в пресс-службе областного СУ СК. На место происшествия выехали сотрудники ведомства.

Другое возгорание автомобиля произошло в столичном регионе 23 ноября. На 26-м километре Киевского шоссе загорелся пассажирский автобус.