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Синоптик Шувалов рассказал, когда погода в столице придет в климатическую норму

Ирина Игнатенко

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Погода в Москве
Город
Синоптик Шувалов рассказал, когда погода в столице придет в климатическую норму
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Нетипичные морозы в Москве и Подмосковье сохранятся только в начале декабря, а со второй декады погода придет в климатическую норму. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Эксперт отметил, что в первый день зимы температура воздуха в разных районах столицы и Московской области сильно отличалась. Особенно отличились, по словам метеоролога, Черусти. К шести часам утра там похолодало до минус 20,1 градуса.

Ночь на 2 декабря также будет довольно морозной, но к выходным потеплеет. Днем температура воздуха составит минус 6–8 градусов.

Что касается декабря в целом, погода изменится на рубеже 10 декабря. Небольшие морозы останутся по ночам, примерно минус 4–9 градусов, а днем потеплеет до минус 1–6 градусов. Что касается осадков, то снег выпадет не раньше 7 декабря, передает «360».

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что морозы до 11 градусов днем ожидаются в столичном регионе с понедельника, 5 декабря. Также прогнозируется рост атмосферного давления.

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