«Самый обаятельный — самая гнусная тварь»: Кушанашвили оценил комика Щербакова

Фото: YouTube/ШАСТУН

Телеведущий Отар Кушанашвили два года назад принял участие в съемках шоу «Что было дальше?», в интервью Азамату Мусагалиеву он высказал свое мнение относительно комиков.

По его словам, собираясь на съемки, он думал, что ребята сделают хорошее американизированное шоу, но комики просто разочаровали журналиста. Внимание Кушанашвили привлек только юморист Алексей Щербаков, который пользуется особой любовью у зрителей.

— Нельзя говорить об этом вслух, но я хочу выказать симпатию. Самый обаятельный там, с точки зрения изобретателя юмора, а это я, — Леша Щербаков. Самый обаятельный — самая гнусная тварь и матерщинник, — отметил он.

Родители одарили Щербакова полным обаяния лицом, а сам комик способен выжить в любой ситуации, добавил телеведущий в YouTube-шоу «Я себя знаю».

На днях Кушанашвили обрушился с критикой на уехавшего из России блогера Даню Милохина, который исполнил в прямом эфире гимн Украины. По его словам, такой поступок «нельзя делать носителю русской крови».