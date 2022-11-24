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«Тварь бессердечная!»: Кушанашвили раскритиковал Милохина за исполнение гимна Украины

Евгений Жуков
Общество
«Тварь бессердечная!»: Кушанашвили раскритиковал Милохина за исполнение гимна Украины
Фото: Youtube / Super

Телеведущий Отар Кушанашвили обрушился с резкой критикой на уехавшего из России блогера Даню Милохина, который исполнил в прямом эфире гимн Украины.

Журналист заявил, что не против исполнения Милохиным гимна любой другой страны. Однако поступок, совершенный тиктокером, по словам Кушанашвили, «нельзя делать носителю русской крови».

— Тварь бессердечная! — цитирует обращение телеведущего портал Starhit.

21 ноября журналист и блогер Михаил Шахназаров также прокомментировал поступок Милохина, который спел гимн Украины во время стрима.

До этого певица Ольга Кормухина нелестно высказалась в адрес Милохина. По ее словам, она даже испытывает к нему жалость.

В свою очередь актер Оскар Кучера высказал свое мнение о важности цензуры в искусстве, в качестве примера выделив Милохина. По мнению актера, феномен блогера является «катастрофой, верхом бескультурья и безграмотности».

Режиссер Никита Михалков также обрушился с критикой на Милохина, который во время телеэфира продемонстрировал незнание географии родной страны.

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