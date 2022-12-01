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Появилось видео со взрывом автомобиля в Волгограде

Степан Жирнов
Происшествия
Появилось видео со взрывом автомобиля в Волгограде
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Появилось видео момента взрыва и последующего пожара на парковке в Волгограде, в результате которых погиб трехлетний ребенок, а его отец серьезно пострадал. Запись выложили в интернет в четверг, 1 декабря.

На обнародованных кадрах видно, что родитель успел заподозрить что-то неладное и подбежал к багажнику. В этот момент автомобиль взорвался и вспыхнул.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в четверг, 1 декабря, на парковке около жилого дома № 70 по улице Комарова в Волгограде. По предварительным данным, в багажнике автомобиля взорвались газовые баллоны. Находившийся в машине ребенок погиб, мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. По данному факту СК возбудил уголовное дело.

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