Появилось видео со взрывом автомобиля в Волгограде

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Появилось видео момента взрыва и последующего пожара на парковке в Волгограде, в результате которых погиб трехлетний ребенок, а его отец серьезно пострадал. Запись выложили в интернет в четверг, 1 декабря.

На обнародованных кадрах видно, что родитель успел заподозрить что-то неладное и подбежал к багажнику. В этот момент автомобиль взорвался и вспыхнул.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в четверг, 1 декабря, на парковке около жилого дома № 70 по улице Комарова в Волгограде. По предварительным данным, в багажнике автомобиля взорвались газовые баллоны. Находившийся в машине ребенок погиб, мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. По данному факту СК возбудил уголовное дело.