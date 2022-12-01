Лавров заявил, что прежние отношения России и Запада уже не восстановить

Фото: МИД РФ

Россия и страны Запада уже не смогут восстановить прежние отношения в области совместной работы по европейской безопасности. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в четверг, 1 декабря.

— Ясно лишь то, что если, и когда, в какой-то момент времени наши западные соседи, а от соседства никуда не деться, наши западные соседи и бывшие партнеры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности, то восстановления не получится. Потому что восстановление означает то, что было раньше, — сказал он.

Министр добавил, что сегодня важную роль в отношениях играют действия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Запада. По его словам, они приводят к непростой ситуации в вопросе взаимоотношений стран и существования в целом ОБСЕ, передает РИА Новости.

С началом спецоперации на Украине ряд стран Запада ввел санкции в отношении России и начал агрессивную политику. Это привело к упадку во взаимоотношениях всего мирового сообщества.

Так, 23 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сейчас в мире происходит системный кризис в международных отношениях. По его словам, на данный момент наблюдается беспрецедентное обострение военно-политической обстановки на Евразийском континенте.