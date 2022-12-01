Московский центр борьбы со СПИДом: Пациенты полностью обеспечены лекарствами и тест-системами

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Московский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом готов полностью обеспечить своих пациентов необходимыми лекарствами и тест-системами. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщила заведующая амбулаторно-поликлиническим педиатрическим отделением центра, врач-инфекционист высшей категории Юлия Влацкая.

— В настоящее время обеспечение лекарственное у нас абсолютно полноценное. Есть лекарственные препараты антиретровирусные, которые производятся на территории нашей страны, есть импортные лекарственные препараты, которые нам поставляются независимо от той ситуации, которая сейчас происходит в нашей стране и мире, — отметила она.

По ее словам, в полном объеме в клинике имеются тест-системы. Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря, напомнили в агентстве городских новостей «Москва».

В конце ноября врач-инфекционист городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Елена Беляева рассказала, что в столице уровень пораженности населения ВИЧ намного ниже, чем во многих городах в Европе. По ее словам, в столице этот показатель при пересчете на 100 тысяч человек составляет только 0,4 процента. В то же время в Вашингтоне уровень заражаемости ВИЧ достигает 2,5 процента, Киеве — 1,8 процента, Амстердаме — 0,8 процента, Париже и Лондоне — 0,6 и 0,5 процента соответственно.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «Вечерней Москвой» развеял самые популярные мифы о ВИЧ. Так, эксперт объяснил разницу между ВИЧ и СПИД.