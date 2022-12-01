Произошел пожар в складских зданиях в Подмосковье

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Россия, Московская область, Раменский городской округ, деревня Кузнецово, Центральная улица, 176 Карта всех событий

В подмосковном городском округе Раменском горят складские здания. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области в четверг, 1 декабря.

Пожар произошел в деревне Кузнецово, на улице Центральной в доме № 176. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

В 12:25 пожарные сообщили о локализации возгорания на площади 480 квадратных метров. Ведутся дальнейшие работы по проливке огня.

Сообщений о пострадавших нет, люди эвакуированы.

Другой пожар произошел в Перми в здании местной ТЭЦ-9. В результате инцидента пострадало три человека.