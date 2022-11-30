Два человека пострадали в результате пожара на пермской ТЭЦ

Фото: mos.ru

В Индустриальном районе Перми в ТЭЦ-9 загорелась кровля котлово-турбинного цеха. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС в среду, 30 ноября.

На месте происшествия работают 79 человек личного состава МЧС и 23 единицы техники. Пожару присвоен третий номер сложности. По данным Telegram-канала Mash, в результате пострадали два человека, более 500 сотрудников в настоящее время эвакуированы с предприятия.

Фото: Telegram / Mash

В этот же день произошел пожар в Суражском районе Брянской области в резервуарах с нефтепродуктами. Позже в Сети появились кадры пожара, на которых хорошо видно распространение огня по резервуарам. В настоящее время возгорание удалось полностью ликвидировать.