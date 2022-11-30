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Пожар в Суражском районе Брянской области ликвидировали

Лейла Алиева
Происшествия
Пожар в Суражском районе Брянской области ликвидировали
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Пожар в Суражском районе Брянской области удалось полностью ликвидировать. Об этом в среду, 30 ноября, сообщил представитель ГУ МЧС России по региону.

— Пожар полностью ликвидирован, — приводит его слова РИА Новости.

О пожаре в резервуарах с нефтепродуктами сообщил губернатор региона Александр Богомаз утром этого же дня. Информация о пострадавших в настоящее время утоняется.

Позже в Сети появились кадры пожара, на которых хорошо видно распространение огня по резервуарам.

Еще один пожар произошел в Красноярске в торговом центре «Взлетка Plaza». По предварительным данным, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Брянск ликвидация Пожары
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