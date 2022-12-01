Прием заявок для стартапов и новых бизнес-моделей открылся в Транспортной лаборатории

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Фонд «Транспортные инновации Москвы» запустил прием заявок, направленный на поиск стартапов и развития новых масштабируемых бизнес-моделей. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Мы поддерживаем стартапы, привлекаем их к реальным проектам, даем возможность пообщаться с лидерами отрасли. Сейчас запускаем новую программу — ищем интересные решения, которые будут полезны не только городу, но и ведущим корпорациям, — сказал заместитель мэра Москвы в городском правительстве, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Партнерами программы стали Почта России, X5 Group, МТС и UMNO.Digital. В рамках мероприятия разработчики могут предложить свои идеи по развитию автоматизации бизнес-процессов, охраны труда и безопасности, образовательных продуктов и так далее. Наиболее яркие идеи будут применены в городском транспорте, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

9 ноября сообщалось, что операторы прогулочного флота, которые перевозят москвичей на внутреннем водном транспорте по экскурсионно-прогулочным маршрутам, могут получить гранты от правительства столицы. Совокупный бюджет выплат оценивается в 100 миллионов рублей.