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Начался прием заявок на гранты правительства Москвы для операторов прогулочного флота

Полина Долганова
Город
Начался прием заявок на гранты правительства Москвы для операторов прогулочного флота
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Операторы прогулочного флота, которые перевозят москвичей на внутреннем водном транспорте по экскурсионно-прогулочным маршрутам, могут получить гранты от правительства столицы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Получить гранты могут юрлица и ИП, которые работают в акватории Москвы-реки. Поддержка от города поможет возместить часть затрат на организацию маршрутов. Совокупный бюджет грантов оценивается в 100 миллионов рублей.

Узнать больше информации о том, кто может получить грант, можно на странице Единого транспортного портала в разделе «Речной транспорт».

В этом сезоне в городе работает 16 судовладельцев, в общей сложности флот состоит из 49 судов, рассказали на официальном портале мэра города.

7 октября специалисты начали устанавливать первый понтонный причал для электросудов у Киевского вокзала. Регулярный маршрут парк Фили — Киевский планируется запустить в тестовом режиме до конца 2022 года.

Транспорт Максим Ликсутов Вода
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