Трихолог рассказала, какие ошибки в уходе за волосами совершают люди зимой

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Трихолог Анджела Онуоха рассказала о том, какие плохие привычки вредят волосам. Самая распространенная ошибка — выходить на улицу с влажными волосами.

— Летом, в сухую жаркую погоду, можно позволить себе и вовсе отказаться от фена и сушить волосы на ветру. Однако зимой такой прием категорически невозможен, — отметила она.

Эксперт добавила, что зимой лучше не увлекаться кондиционером для волос.

Еще один важный совет — не торопитесь сушить волосы феном сразу после мытья. Сначала их нужно хорошо промокнуть полотенцем и нанести термоспрей.

Тщательно стоит подходить к выбору расчески. Она должна быть мягкой, с гибкими зубьями, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Привычка делать две популярные прически может привести к ухудшению самочувствия, предупредила врач-дерматолог Анастасия Мареева. Речь идет о тугих хвостах и пучках. Длительное натяжение волос в прикорневой зоне может обернуться головной болью и проблемами с волосяным покровом, передает ФАН.

С наступлением холодов риск выпадения волос увеличивается на фоне перепада температур. Об этом рассказала врач-трихолог столичной клиники «СМ-Косметология» Екатерина Пащенко.