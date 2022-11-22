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Приметы и советы

Трихолог дала советы, как предотвратить выпадение волос в холодный период

Анастасия Колоскова
Общество
Трихолог дала советы, как предотвратить выпадение волос в холодный период
Фото: Pexels

С наступлением холодов риск выпадения волос увеличивается на фоне перепада температур. Об этом рассказала врач-трихолог столичной клиники «СМ-Косметология» Екатерина Пащенко.

По словам специалиста, на состояние волос напрямую влияет гормон эстроген, выработка которого активизируется в теплое время года, а осенью и зимой снижается. Также одной из причин «волосопада» может стать авитаминоз.

— Также к активному выпадению волос приводит гормон кортизол, вырабатывающийся на фоне сниженного настроения и повышенной тревожности, которые так характерны осенью. В результате воздействия этого гормона происходит спазм кровеносного русла, нарушается питание волосяного фолликула, волосы начинают выпадать, — пояснила врач.

Она рассказала, что готовить шевелюру к наступлению холодов нужно заранее, в том числе избегать прямых солнечных лучей и сбалансировано питаться. Пащенко порекомендовала добавить в рацион продукты, богатые витаминами группы В, а также омегу-3.

Эксперт посоветовала не расчесывать волосы в мокром состоянии, пореже пользоваться феном, использовать маски и кондиционеры, не носить тугие прически и мыть голову по мере загрязнения подходящими к типу волос шампунями.

Если данные средства не окажут заметного влияния, человеку следует обратиться к трихологу, который проведет обследование и назначит медикаментозное лечение, передает Life.ru.

До этого кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал «Вечерней Москве», что при недостатке физической активности возникает повышенный риск обострения уже имеющихся хронических заболеваний и развития новых.

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