Пять человек пострадали в ДТП в Подмосковье

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Россия, Московская область, 46К-9694 Карта всех событий

В результате столкновения двух автомобилей в Подмосковье пострадали пять человек, трое из них — дети. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД по Московской области в четверг, 1 декабря.

Авария произошла в районе 9 утра на четвертом километре трассы Пушкино-Красноармейск. По неизвестным пока причинам автомобиль Kia, в салоне которого находилось два человека, выехал на встречную полосу движения и врезался в легковой Nissan, в котором на конкурс творчества ехали сотрудники МОУ Гимназии № 7 из Лыткарино вместе с детьми.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Kia, а также три 11-летних ребенка. Всех пострадавших госпитализировали. По информации МВД, детям были нанесены средние и легкие травмы.

На месте происшествия продолжают работу сотрудники полиции.

Еще одна авария произошла в четверг, 1 декабря, на севере Москвы. Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в отбойник.