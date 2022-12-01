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Стартовал прием заявок на Архитектурную премию Москвы — 2023

Араз Салехов
Город
Стартовал прием заявок на Архитектурную премию Москвы — 2023
Фото: Unsplash

В период с 1 декабря 2022 по 15 февраля 2023 года можно будет отправить заявку на участие в Архитектурной премии Москвы — 2023. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— С 2017 года премия города Москвы в области архитектуры и градостроительства доказала свою значимость как один из важнейших инструментов развития конкурентной среды на рынке проектных услуг. Поддерживая лучших, мы задаем качественную планку и влияем на то, как будут выглядеть новые проекты в городе, — отметил он.

По его словам, в следующем году при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина призовой фонд премии впервые будет увеличен — каждый из проектов-победителей получит по одному миллиону рублей. Кроме того, будет увеличено число наград до 12. Подать заявку на участие может любой проект капитального строительства, имеющий свидетельство об утверждении АГР (архитектурно-градостроительного решения) от 2022 года.

Также в столице объявили о начале конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов сферы торговли и услуг для предпринимателей. Его общий призовой фонд составит 50 миллионов рублей.

Москва Сергей Кузнецов Премии Архитектура
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