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«На одной волне»: Пугачева оценила новое платье Высоцкой

Лейла Алиева
Общество
«На одной волне»: Пугачева оценила новое платье Высоцкой
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Российская исполнительница Алла Пугачева оценила наряд актрисы Юлии Высоцкой, которая показала его на своей странице в социальных сетях.

Под постом артистка написала, что в последнее время ее не сильно привлекает шопинг, однако сильно захотелось приобрести черное платье и сапоги.

— Надо же, и я сегодня приобрела похожее. На одной волне, видно, — прокомментировала наряд Высоцкой Примадонна.

15 ноября Алла Пугачева рассказала об очередной годовщине отношений с юмористом Максимом Галкиным*. В честь праздника артист передал жене букет цветов, а сама Примадонна намекнула, что соскучилась по супругу.

До этого Примадонна рассказала, почему разводилась со своими мужьями. По ее словам, каждый раз ставила собственную карьеру во главу угла, при этом ее многочисленные мужья и даже дочь Кристина Орбакайте постоянно оставались на втором плане. При этом сама артистка была счастлива в каждом из браков.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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