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«Приезжай хоть на денек»: Пугачева впервые отпраздновала годовщину отношений без Галкина

Лейла Алиева
Общество
«Приезжай хоть на денек»: Пугачева впервые отпраздновала годовщину отношений без Галкина
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российская певица Алла Пугачева рассказала о годовщине отношений с Максимом Галкиным*.

В честь праздника артист передал супруге букет цветов, а сама Примадонна намекнула, что соскучилась по мужу.

— Сегодня наш праздник, любимый. 21 год вместе. Спасибо за цветы, которые ты прислал мне. Жду встречи. Приезжай хоть на денек, — написала Пугачева на своей личной странице в социальных сетях.

В конце сентября Пугачева улетела в Израиль вместе с младшими детьми — девятилетними Лизой и Гарри. Уточнялось, что обратного билета у нее нет.

До этого Пугачева прокомментировала негативные слова в свой адрес. По заявлению Примадонны, она оказалась рада критике со стороны людей, которых «всегда терпеть не могла».

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Вечерней Москвой» призвал не обращать внимания на слова артистки, назвав ее «давно забытой». Он напомнил, что песни Пугачевой в редком случае ротируются на крупных радиостанциях. Так, Примадонна за последние 20 лет не выпустила новых композиций.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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