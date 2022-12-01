Магазин H&M на Тверской улице Москвы окончательно закрылся

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Тверская, 16 Карта всех событий

Флагманский магазин шведской компании по производству одежды и аксессуаров H&M на Тверской улице в Москве окончательно закрылся. Соответствующие объявления появились на витринах точки в четверг, 1 декабря.

В Сети появились кадры закрытия. На них видно, что технический персонал магазина начал убирать вывески с витрин и проводить уборку помещения. У магазина разместили объявление по дальнейшему обслуживанию клиентов.

Так, возврат приобретенных товаров будет осуществляться через пункты оператора доставки СДЭК. Одежду, которая не подошла по размеру, можно вернуть в течение 14 дней после покупки. Для бракованных вещей — в течении гарантийного срока. Для обуви он составит месяц, а для остальных товаров — полгода.

22 ноября сообщалось, что компания H&M отказалась сотрудничать с российскими онлайн-ретейлерами. Продукцию ретейлера можно приобрести на крупнейших маркетплейсах страны, однако сама торговая сеть не подтверждала официального сотрудничества.