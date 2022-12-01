Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Магазин H&M на Тверской улице Москвы окончательно закрылся

Александр Афонин
Город
Магазин H&M на Тверской улице Москвы окончательно закрылся
Фото: shutterstock
Тверская, 16 Карта всех событий

Флагманский магазин шведской компании по производству одежды и аксессуаров H&M на Тверской улице в Москве окончательно закрылся. Соответствующие объявления появились на витринах точки в четверг, 1 декабря.

В Сети появились кадры закрытия. На них видно, что технический персонал магазина начал убирать вывески с витрин и проводить уборку помещения. У магазина разместили объявление по дальнейшему обслуживанию клиентов.

Так, возврат приобретенных товаров будет осуществляться через пункты оператора доставки СДЭК. Одежду, которая не подошла по размеру, можно вернуть в течение 14 дней после покупки. Для бракованных вещей — в течении гарантийного срока. Для обуви он составит месяц, а для остальных товаров — полгода.

22 ноября сообщалось, что компания H&M отказалась сотрудничать с российскими онлайн-ретейлерами. Продукцию ретейлера можно приобрести на крупнейших маркетплейсах страны, однако сама торговая сеть не подтверждала официального сотрудничества.

Одежда Москва Торговля
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Антибожье слово антипапы

Елена Гордеева
Елена Гордеева

Клубы объединили пенсионеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Арсенал демократии» выметается до сусеков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Конверт купюр внимания не стоит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Все мнения
О проекте