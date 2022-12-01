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Пушилин анонсировал обмен военнопленными с Украиной

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин анонсировал обмен военнопленными с Украиной
Фото: er.ru

Россия займется проведением нового обмена военнопленными с Украиной по формуле 50 на 50. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

— Среди освобождаемых 12 бойцов из Донецкой народной республики, восемь — из Луганской народной республики, — отметил он.

Как уточняется, обмен состоится 1 декабря, однако точного времени обмена Пушилин в своем Telegram-канале не назвал.

В субботу, 26 ноября, российская сторона при обмене военнопленными с Украиной вернула девять военнослужащих. В соответствующем материале оборонного ведомства говорится, что по итогам переговоров с подконтрольной украинскому правительству территории были возвращены девять российских бойцов, «которым в плену грозила смертельная опасность».

Помимо этого, обмен военнопленными в формате 50 на 50 произошел в четверг, 24 ноября. По словам Пушилина, в тот день украинской стороне были переданы в основном бойцы ВСУ.

В начале ноября свыше 100 российских солдат вернулись из украинского плена. В Минобороны отметили, что бойцам грозила смертельная опасность. На данном этапе все освобожденные солдаты получают нужную им медицинскую и психологическую помощь

Украина Обмен пленными Денис Пушилин Россия ДНР
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