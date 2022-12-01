Собянин рассказал о строительстве нового корпуса Детской ГКБ святого Владимира

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Новый многопрофильный комплекс на территории Детской городской клинической больницы (ДГКБ) святого Владимира на востоке столицы будет окончательно построен в конце следующего года. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строительства комплекса.

— Детская больница святого Владимира — первое место в Москве с огромной историей оказания помощи детям Москвы и детям страны. Мы приняли решение построить эту клинику заново, чтобы было второе рождение — будет самая современная клиника не только в Москве, но и в России, оснащенная последними технологиями... Задача стоит, чтобы строители закончили большую стройку в конце следующего года, — отметил он.

Новое медучреждение, по словам главы города, примет тысячи сотрудников на работу. Собянин уточнил, что в клинике сможет обследоваться большой поток детей, которым будет оказана самая различная многопрофильная помощь. Главный врач Детской городской клинической больницы святого Владимира Сергей Заварохин в свою очередь отметил, что новый комплекс будет соответствовать требованиям современной медицины, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В начале ноября мэр сообщил о завершении строительства 12 медицинских объектов, в том числе девяти новых поликлиник. По его словам, до конца текущего года специалисты сдадут еще 11 объектов. Среди них три поликлиники и детский корпус больницы в Коммунарке.

В четверг, 3 ноября, заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Сапсай заявил, что возведение поликлиник по новому московскому стандарту активно ведется в столице. Он добавил, что интенсивная работа в этом направлении продолжится и в 2023 году.