Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин рассказал о строительстве нового корпуса Детской ГКБ святого Владимира

Араз Салехов
Город
Собянин рассказал о строительстве нового корпуса Детской ГКБ святого Владимира
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Россия, Москва, Рубцовско-Дворцовая улица, 1/3 Карта всех событий

Новый многопрофильный комплекс на территории Детской городской клинической больницы (ДГКБ) святого Владимира на востоке столицы будет окончательно построен в конце следующего года. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строительства комплекса.

— Детская больница святого Владимира — первое место в Москве с огромной историей оказания помощи детям Москвы и детям страны. Мы приняли решение построить эту клинику заново, чтобы было второе рождение — будет самая современная клиника не только в Москве, но и в России, оснащенная последними технологиями... Задача стоит, чтобы строители закончили большую стройку в конце следующего года, — отметил он.

Новое медучреждение, по словам главы города, примет тысячи сотрудников на работу. Собянин уточнил, что в клинике сможет обследоваться большой поток детей, которым будет оказана самая различная многопрофильная помощь. Главный врач Детской городской клинической больницы святого Владимира Сергей Заварохин в свою очередь отметил, что новый комплекс будет соответствовать требованиям современной медицины, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В начале ноября мэр сообщил о завершении строительства 12 медицинских объектов, в том числе девяти новых поликлиник. По его словам, до конца текущего года специалисты сдадут еще 11 объектов. Среди них три поликлиники и детский корпус больницы в Коммунарке.

В четверг, 3 ноября, заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Сапсай заявил, что возведение поликлиник по новому московскому стандарту активно ведется в столице. Он добавил, что интенсивная работа в этом направлении продолжится и в 2023 году.

Строительство Медицина Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Антибожье слово антипапы

Елена Гордеева
Елена Гордеева

Клубы объединили пенсионеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Арсенал демократии» выметается до сусеков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Конверт купюр внимания не стоит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Все мнения
О проекте