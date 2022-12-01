Терапевт Романенко назвала вирус, который начинается с резкого повышения температуры

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Стремительное ухудшение состояния может говорить о гриппе. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, именно вирусу гриппа свойственно начинаться стремительно:

— Грипп начинается резко, с выраженной интоксикацией, головной и мышечной болью и резким повышением температуры. В этом случае человек четко может ответить, когда ему стало плохо: в два часа дня или в пять часов вечера.

Однако она отметила, что сейчас распространяется и другая группа вирусов. Она начинает проявляться постепенно.

— Есть ряд респираторных вирусов, которые провоцируют попадание инфекции в верхние дыхательные пути, — отметила врач.

При попадании этого вида вируса внутрь, по словам врача, могут проявляться следующие симптомы и заболевания:

першение в горле;

течение из носа;

конъюнктивит;

бронхит.

Терапевт обратила внимание, что главная причина возникновения осложнений связана с тем, что люди, чувствуя недомогание, стараются не обращать внимания на неприятные симптомы:

— Они не возвращаются домой, а продолжают находиться в обществе, тем самым представляя эпидемиологическую опасность для тех, кто находится рядом.

Также, по словам Романенко, люди часто пренебрегают диагностикой заболеваний: не сдают анализы, которые могли бы идентифицировать вирусы — респираторные или ротавирусные.