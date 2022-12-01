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Суд огласил приговоры братьям Магомедовым по делу о хищении 11 миллиардов рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Суд огласил приговоры братьям Магомедовым по делу о хищении 11 миллиардов рублей
Фото: shutterstock

Суд огласил приговоры братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым, главе группы «Сумма» и бывшему сенатору, виновным по делу о хищении 11 миллиардов рублей. Об этом стало известно в четверг, 1 декабря.

По решению суда бывший сенатор Магомед Магомедов приговорен к 18 годам лишения свободы, а его брат Зиявудин — к 19 годам колонии строгого режима, сообщил Telegram-канал Shot.

Братьев Магомедовых обвиняли в мошенническом хищении на 11 миллиардов рублей в период с 2010 по 2016 год, а также в растрате бюджетных средств при строительстве «Арены Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде. Их взяли под стражу в 2018 году, и с тех пор они оставались в СИЗО. На имущество подсудимых был наложен арест.

Ранее стало известно, что Хамовнический суд Москвы взыскал с подсудимых 750 миллионов долларов в пользу государства.

По данному уголовному делу государственный обвинитель требовал для братьев 21 и 24 года лишения свободы, защита же настаивала на полном оправдании, так как, по их мнению, все средства были заработаны честным трудом.

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