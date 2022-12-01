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Путин: Ситуация подталкивает Россию к внутреннему развитию

Евгений Белоусов
Общество
Путин: Ситуация подталкивает Россию к внутреннему развитию
Фото: Администрация президента РФ

Сложившаяся сейчас ситуация подталкивает Россию к внутреннему развитию. Такое заявление сделал в четверг, 1 декабря, президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками второго Конгресса молодых ученых.

— А так за нефте- и газодоллары можно закупать все что угодно: от гвоздей до бриллиантов. Только своего никогда не будешь ничего производить. Поэтому эта сегодняшняя ситуация подталкивает нас к самостоятельной работе по очень многим направлениям, — заявил глава государства.

По словам российского лидера, особенно важно сейчас развивать отечественную научную приборную базу. Россия и раньше занималась этим, но в нынешних условиях необходимо увеличить усилия, передает слова Путина официальный сайт Кремля.

Еще в сентябре российский лидер поручил принять меры для обеспечения технологической независимости РФ от используемого в настоящее время иностранного программного обеспечения. Согласно указу, Путин приказал проработать условия использования иностранного софта в стране, поскольку в его отношении невозможно добросовестное исполнение обязательств.

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