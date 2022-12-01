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Москвичам рассказали, как прошел первый день акции «Поделись теплом»

Александр Афонин
Город
Москвичам рассказали, как прошел первый день акции «Поделись теплом»
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В столице стартовала акция «Поделись теплом», в рамках которой планируется собрать несколько тысяч теплых вещей для мобилизованных москвичей. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

— По всему городу стартовала акция «Поделись теплом». В ней принимают участие московские пенсионеры, которые ходят в проект «Московское долголетие». За ближайшие две недели мы рассчитываем на несколько тысяч пар теплых носков, вещей, шарфов — все, что московские пенсионеры сами вяжут для наших бойцов, — сказал он.

Преподаватель проекта «Московское долголетие» по рукоделию в АНО «Центр «Ломоносовец» Виктор Потемкин отметил, что проект вызвал большой интерес среди участников. Однако не все москвичи умеют вязать, поэтому для них проведут два мастер-класса.

По словам участницы «Московского долголетия» Елены Семеновой, участники проекта понимают, насколько важно поддержать российских военных в преддверии праздников. Она выразила надежду, что после доставки вещей военнослужащие почувствуют поддержку от горожан.

Благотворительная акция «Поделись теплом» стартовала в Москве 1 декабря. Чтобы присоединиться к ней, любому желающему необходимо связать теплые мужские вещи — носки, варежки, шапки, свитеры, а затем передать их в отделы проекта «Московское долголетие».

Мобилизация Московское долголетие Москва
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