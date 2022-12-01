Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичи старшего поколения смогут передать мобилизованным письма и вязаные вещи

Лейла Алиева
Город
Москвичи старшего поколения смогут передать мобилизованным письма и вязаные вещи
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В столице стартовала благотворительная акция «Поделись теплом». Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

— С 1 декабря мы запускаем благотворительную акцию «Поделись теплом», ее участники могут передать бойцам на передовую письма со словами поддержки и связанные своими руками теплые вещи. В свою очередь, дирекция проекта «Московское долголетие» поможет организовать доставку в зону проведения специальной военной операции посылок и поздравительных писем от горожан старшего возраста, — рассказал он.

Чтобы присоединиться к акции любому желающему необходимо связать теплые мужские вещи — носки, варежки, шапки, свитеры, а затем передать их в отделы проекта «Московское долголетие». Сбор посылок продлится до 13 декабря, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе Центра поддержки семей мобилизованных. По его словам, работающие в центре психологи готовы оказать моральную поддержку. Так, специалисты провели около 600 консультаций для взрослых и детей.

Одежда Мобилизация Московское долголетие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Гордеева
Елена Гордеева

Клубы объединили пенсионеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Арсенал демократии» выметается до сусеков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Конверт купюр внимания не стоит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Все мнения
О проекте