Москвичи старшего поколения смогут передать мобилизованным письма и вязаные вещи

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В столице стартовала благотворительная акция «Поделись теплом». Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

— С 1 декабря мы запускаем благотворительную акцию «Поделись теплом», ее участники могут передать бойцам на передовую письма со словами поддержки и связанные своими руками теплые вещи. В свою очередь, дирекция проекта «Московское долголетие» поможет организовать доставку в зону проведения специальной военной операции посылок и поздравительных писем от горожан старшего возраста, — рассказал он.

Чтобы присоединиться к акции любому желающему необходимо связать теплые мужские вещи — носки, варежки, шапки, свитеры, а затем передать их в отделы проекта «Московское долголетие». Сбор посылок продлится до 13 декабря, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе Центра поддержки семей мобилизованных. По его словам, работающие в центре психологи готовы оказать моральную поддержку. Так, специалисты провели около 600 консультаций для взрослых и детей.