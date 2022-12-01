Путин поддержал инициативу создать инженерный центр на базе «Сириуса»

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу создать инженерный центр на базе образовательного центра «Сириус». Об этом он сообщил в четверг, 1 декабря, на встрече с молодыми учеными учреждения.

— Такой инженерный центр востребован. Я обязательно дам поручение и Минобрнауки, — сказал российский президент.

Путин добавил, что обязательно найдет дополнительное финансирование для реализации проекта. По его словам, задумка создания инженерного центра является правильной, передает РИА Новости.

До этого Владимир Путин сообщил, что зависимость России от иностранной приборной базы большая, на некоторых направлениях доcтигает 90 процентов. Он подчеркнул, что «нужно было в конце концов когда-то начать интенсивно развивать свою приборную базу».

24 ноября президент России заявил, что Москва сделала кардинальный шаг вперед в области интеграции искусственного интеллекта в различных сферах городского хозяйства. Московская область, в свою очередь, сегодня стоит на пороге реализации знакового проекта.