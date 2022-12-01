Путин: Люди в новых регионах должны почувствовать преимущества жизни в России

Фото: Администрация президента РФ

Жители регионов, присоединенных недавно к России после референдумов, должны почувствовать все преимущества жизни в стране. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в четверг, 1 декабря, на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых.

— Актуальная задача — это, конечно, интегрирование новых территорий России в научную среду, в образовательную среду, — уточнил глава государства.

По словам Путина, необходимо всячески помогать и поддерживать новых граждан РФ, чтобы они поскорее смогли «врасти» в российскую действительность, передает официальный сайт Кремля.

В конце сентября Путин подписал четыре договора о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Данные документы глава государства подписал совместно с руководителями присоединенных территорий. Помимо этого, в рамках договоров в России были образованы новые субъекты.

Путин также пообещал, что РФ не предаст жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, в которых прошли референдумы.