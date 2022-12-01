СМИ: Главой «Почты России» назначен Михаил Волков

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Новым главой «Почты России» вместо Максима Акимова станет Михаил Волков, возглавляющий на данный момент «Национальную лотерею». Об этом в четверг, 1 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Кабмине.

— Документ подписан, — сказал собеседник агентства.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источник сообщил, что необходимость кадровых перестановок в «Почте России» объясняется плохими финансовыми показателями компании. По данным издания, за первые шесть месяцев этого года совокупный убыток компании вырос в шесть раз — до 19,5 миллиарда рублей.

Несмотря на это, выручка от продаж компании за указанный период увеличилась почти на три миллиарда, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что «Почта России» начала доставлять товары из европейских интернет-магазинов через своего партнера «Почта Global».

Сервис предоставляет жителям РФ доступ к иностранным магазинам и маркетплейсам, в том числе Farfetch, Yoox, Asos, Net-a-Porter, Mytheresa, Zara, H&M, COS, Adidas, Nike, Hugo Boss и другим. Воспользоваться услугой могут клиенты «Почты Global».

Оплатить товары можно с помощью российской банковской карты. Товары из интернет-магазинов ЕС поступают на склады «Почты Global» в Берлине, откуда отправляются покупателю. Срок доставки из Германии в Россию — от 14 дней.