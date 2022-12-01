Премьер Эстонии предупредила о возможных отключениях электричества в стране

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в четверг, 1 декабря, рассказала, что в стране возможны перебои в подаче электроэнергии в связи с ее дефицитом.

По ее словам, электричества не хватает во всем регионе Прибалтики и северных стран по разным причинам.

Каллас отметила, что одна из причин подобного кризиса заключается в том, что Россия больше не подает электричество в названные регионы. На территории энергетической биржи северных стран Nord Pool на сегодняшний день не хватает более 1000 мегаватт.

Политик также рассказала, что на данный момент ряд важных электростанций не функционируют совсем.

— Например, четвертый реактор на АЭС Ringhalls и третий реактор на АЭС Oskarshavn в Швеции. В Финляндии третий реактор АЭС "Олкилуото" не запустился, а наша Аувереская электростанция снова на ремонте, — сообщила Каллас.

Она также выразила мнение, что в перспективе у правительства Эстонии есть два варианта: краткосрочные отключения или экономия и регулирование потребления электроэнергии, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что счета европейцев за электроэнергию достигли рекордных значений, средняя цена на газ в Евросоюзе и Великобритании в октябре составила почти 18 евроцентов за киловатт-час, что вдвое больше, чем в этом же месяце прошлого года.