Колесо обозрения «Солнце Москвы» закрыли из-за сильного мороза

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Колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ закрыли из-за сильного мороза, сообщили в пресс-службе аттракциона в четверг, 1 декабря.

— Из-за устойчивых морозов прокаты на колесе обозрения могут быть временно приостановлены. Перед визитом лучше уточнять информацию, — пояснили в пресс-службе.

Горожане, живущие рядом с «Солнцем Москвы», отметили, что колесо обозрения не работает уже второй день.

Температура воздуха на верхушке 140-метрового аттракциона на 2–5 градусов ниже той, которую ощущают москвичи, находясь на улице, пишет «КП».

Первый день зимы в столице начался с 20-градусных морозов. По данным синоптиков, это самая низкая температура с начала холодного сезона.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что морозы до 11 градусов днем ожидаются в столичном регионе с понедельника, 5 декабря. Также прогнозируется рост атмосферного давления.

По словам синоптика, похолодание связано с ростом влияния антициклона на регион. Также это обусловит очередной скачок атмосферного давления в начале следующей недели.