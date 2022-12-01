Суд изъял у братьев Магомедовых самолет, квартиры в Лондоне и акции компаний

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Мещанский суд Москвы конфисковал у братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых самолет, две квартиры в столице, четыре квартиры в Лондоне, автомобили Porshe 911 и Toyota Land Cruiser. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в пресс-службе суда.

Также были конфискованы полный пакет акций ЗАО «Портовый флот», акции группы компаний ОАО «Сумма» и других компаний, перечисление которых заняло больше часа.

Братья признаны виновными в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также в мошенничестве в особо крупном размере. Магомед Магомедов, помимо этого, также признан виновным по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

По решению суда бывший сенатор Магомед Магомедов приговорен к 18 годам, а его брат Зиявудин — к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Братьев Магомедовых обвиняли в мошенническом хищении на 11 миллиардов рублей в период с 2010 по 2016 год, а также в растрате бюджетных средств при строительстве «Арены Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде. Их взяли под стражу в 2018 году, и с тех пор они оставались в СИЗО. На имущество подсудимых был наложен арест.