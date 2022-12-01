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Нидерланды не будут запрашивать у России экстрадицию осужденных по MH17

Евгений Жуков
В мире
Нидерланды не будут запрашивать у России экстрадицию осужденных по MH17
Фото: shutterstock

Прокуратура Нидерландов заявила, что не будет запрашивать у правительства Российской Федерации экстрадицию осужденных по делу по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года, поскольку Москва «не выдает своих граждан».

Помимо этого, прокуратура Нидерландов также заявила, что не будет подавать апелляцию на постановление окружного суда Гааги по MH17. В ведомстве довольны названным решением, а также тем, что приговор прояснил детали, связанные с крушением самолета.

В соответствующем документе прокуратуры говорится, что суд в свою очередь согласился с доводами обвинения, как по пунктам доказательств совершенных правонарушений, так и по мерам наказания, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Гаагский суд признал Игоря Гиркина (Стрелкова) виновным по делу о крушении рейса MH17. По словам судьи Хендрика Стейнхейса, прокуратура смогла доказать не только его вину, но и вину его подчиненных: Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Однако суд своим решением оправдал еще одного подозреваемого Олега Пулатова.

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