Евгений Пригожин заявил, что США не могут признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией

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Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» не может быть признана США террористической организацией, так как не подпадает ни под один из критериев для подобного решения, заявил создатель ЧВК, бизнесмен Евгений Пригожин.

— Что касается критериев отнесения организации к террористической (согласно регулированию США), там имеется три пункта и девять подпунктов, в которых подробно описано, кто есть террорист. ЧВК «Вагнер» ни под один из этих критериев не подпадает. Однако деятельность США полностью под них подходит, — отметил Пригожин. Его слова опубликованы на странице компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».

Бизнесмен также добавил, что «Вагнер» все время своего существования лишь защищала интересы России. По его словам, ЧВК предотвратила переворот в Центральноафриканской республике, принимала участие в боях в Донбассе и в Сирии, а также боролась против вмешательства США в выборы в России и других странах.

Пригожин официально подтвердил свою причастность к созданию частной военной компании «Вагнер» 26 сентября. По его словам, еще в 2014 году он, как и другие российские бизнесмены, пытался создать негосударственную группу, которая «поедет и защитит русских».