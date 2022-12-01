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Евгений Пригожин заявил, что США не могут признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Георгий Соланович
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Евгений Пригожин заявил, что США не могут признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией
Фото: t.me/wagnernew

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» не может быть признана США террористической организацией, так как не подпадает ни под один из критериев для подобного решения, заявил создатель ЧВК, бизнесмен Евгений Пригожин.

— Что касается критериев отнесения организации к террористической (согласно регулированию США), там имеется три пункта и девять подпунктов, в которых подробно описано, кто есть террорист. ЧВК «Вагнер» ни под один из этих критериев не подпадает. Однако деятельность США полностью под них подходит, — отметил Пригожин. Его слова опубликованы на странице компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».

Бизнесмен также добавил, что «Вагнер» все время своего существования лишь защищала интересы России. По его словам, ЧВК предотвратила переворот в Центральноафриканской республике, принимала участие в боях в Донбассе и в Сирии, а также боролась против вмешательства США в выборы в России и других странах.

Пригожин официально подтвердил свою причастность к созданию частной военной компании «Вагнер» 26 сентября. По его словам, еще в 2014 году он, как и другие российские бизнесмены, пытался создать негосударственную группу, которая «поедет и защитит русских».

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