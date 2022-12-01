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Макрон заявил, что будет продолжать диалог с Путиным

Георгий Соланович
В мире
Макрон заявил, что будет продолжать диалог с Путиным
Фото: shutterstock

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 1 декабря, заявил, что продолжит диалог с российским лидером Владимиром Путиным.

Сегодня Макрон провел переговоры с президентом США Джо Байденом. Встреча прошла в Белом доме.

— Я продолжу и далее разговаривать с президентом Путиным. Сегодня мы уже говорили об этом с Байденом, потому что мы всегда стремились избежать эскалации и добиться вполне конкретных вещей: так, например, я поговорю с ним о безопасности Запорожской АЭС, — сказал Макрон по итогам встречи. Трансляцию вел Елисейский дворец в Twitter.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин в ближайшее время не планирует проводить телефонные переговоры с французским лидером. По словам Пескова, в графике президента телефонного разговора с Макроном «пока нет».

До этого телеканал BFM со ссылкой на Елисейский дворец сообщал, что Макрон намерен позвонить Путину после завершения саммита G20 в Индонезии. Саммит «Большой двадцатки» проходил на Бали с 15 по 16 ноября.

Эммануэль Макрон Владимир Путин Переговоры
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