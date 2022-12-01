Песков заявил, что Путин не планирует телефонные переговоры с Макроном

Фото: Администрация Президента РФ

Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует проводить телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 1 декабря.

По словам Пескова, в графике Путина телефонного разговора с Макроном «пока нет», передает РИА Новости.

Сам французский лидер в интервью телеканалу ABC News заявил, что планирует поговорить со своим российским коллегой «в ближайшие дни», после переговоров с президентом США Джо Байденом.

До этого телеканал BFM со ссылкой на Елисейский дворец сообщал, что Макрон намерен позвонить Путину после завершения саммита G20 в Индонезии. Саммит «Большой двадцатки» проходил на Бали с 15 по 16 ноября.

Изначально в саммите должен был принять участие глава российского государства, однако 10 ноября стало известно, что он не сможет посетить мероприятие. По словам Пескова, Путин решил отказаться от участия в саммите G20, так как его присутствие требуется в России.