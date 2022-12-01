США и Франция заявили, что будут помогать Украине столько, сколько необходимо

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США и Франция будут продолжать оказывать необходимую поддержку Украине столько, сколько потребуется. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам встречи в Белом доме в четверг, 1 декабря, президентов Джо Байдена и Эммануэля Макрона.

Помимо этого, в пресс-службе Белого дома сообщили, что главы государств гарантируют неизменную поддержку своими странами защиты Украиной своих суверенитета и территориальной целостности, в том числе посредством предоставления Киеву политической, гуманитарной, экономической помощи, а также помощи в сфере безопасности.

Уточняется, что речь идет об активизации поставок систем противовоздушной обороны и оборудования, необходимого для восстановления энергосистемы Украины, передает ТАСС.

До этого Байден заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Однако для начала переговоров есть определенные условия.

Переговоры могут состояться только в том случае, подчеркнул Байден, если российский лидер готов говорить о завершении украинского конфликта.